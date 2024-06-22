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Giriş Tarihi: 22.6.2024 14:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Alanya'dan Yusuf'u da istiyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Alanya’dan Yusuf’u da istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın ardından Yusuf Özdemir'i de istedi.

Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'la görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 23 yaşındaki oyuncu için Başkan Dursun Özbek süreci tek başına ilerletiyor. Alanyaspor cephesiyle iyi ilişkilere sahip olan Özbek, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Oğuz için 3.5 milyon euro + 2 oyuncuyla en iyi teklifi veren sarı kırmızılı yönetimin mutlu sona ulaşması bekleniyor.

KÖHN'ÜN ALTERNATİFİ
Yerli takviyesinde ilk hedefi Oğuz Aydın olan Aslan, Alanyaspor forması giyen başka bir oyuncuyla daha ilgileniyor: Yusuf Özdemir. Takıma dönen Kazımcan'ı yetersiz bulan sarı-kırmızılılar, Köhn'e yedek olarak Yusuf'u düşünüyor. Geride kalan sezonda 35 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Alanya'dan Yusuf'u da istiyor
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