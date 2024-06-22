SON DAKİKA HABERİ: Adana Demirspor’da Mahammadaliyev sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da yeni sezon öncesi iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Mavi-Lacivertli takımda, 30 yaşındaki Azerbaycanlı milli file bekçisi Shahrudin Mahammadaliyev sözleşmesini tek taraflı feshetti. Shahrudin Mahammadaliyev, Adana Demirspor'a yaz transfer döneminde Azerbaycan Ligi takımı Karadağ'dan 900 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

Mavi Şimşekler'de geride kalan sezonda 25 maçta sahaya çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 40 gol gördü, 5 müsabaka da ise kalesini gole kapadı. 30 yaşındaki file bekçisi Shahdag FK, Sumqayıt, Karadağ ve Adana Demirspor formalarını giydi. Mahammadaliyev, 29 kez Azerbaycan Milli Takımı'nda oynadı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN 4. İSİM OLDU

Shahrudin Mahammadaliyev, geçen sezondan bu yana Adana Demirspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden 4. isim oldu. Akdeniz ekibinde daha önce Yusuf Erdoğan, Dorukhan Toköz, Mustafa Kapı sözleşmelerini tek taraflı fesih ederken Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodriguez de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. (Ajansspor)