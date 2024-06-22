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Giriş Tarihi: 22.6.2024 17:53 Son Güncelleme: 22.6.2024 17:56

Türkiye'nin rakibi Portekiz | A Milli Takım'ımızın ilk 11'i belli oldu

Türkiye’nin rakibi Portekiz | A Milli Takım’ımızın ilk 11’i belli oldu

EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz bu maçı da kazanarak grubunda yoluna lider olarak devam etmek istiyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte maça dair tüm detaylar...

EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz bu maçı da kazanarak grubunda yoluna lider olarak devam etmek istiyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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Türkiye'nin rakibi Portekiz | A Milli Takım'ımızın ilk 11'i belli oldu
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