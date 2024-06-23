EURO 2024 - A Grubu'nda liderlik maçı: Almanya-İsviçre - Şok gol... (CANLI)

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu'nda liderlik maçına çıkan Almanya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. 6 puanlı Almanya bu maçta berabere kalması halinde grubu lider tamamlayacak. İsviçre'nin ise lider çıkması için bu maçı kazanması gerekiyor.
CANLI SKOR: İSVİÇRE 1-0 ALMANYA
GOL: 28' Ndoye
ALMANYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Almanya, 17. dakikada Andrich ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem pozisyon öncesinde faul tespit ederek ve golü iptal etti.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Riederi, Embolo.
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.