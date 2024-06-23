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Giriş Tarihi: 23.6.2024 22:15 Son Güncelleme: 23.6.2024 22:47

EURO 2024 - A Grubu'nda liderlik maçı: Almanya-İsviçre - Şok gol... (CANLI)

EURO 2024 - A Grubu’nda liderlik maçı: Almanya-İsviçre - Şok gol... CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu'nda son maçlarda liderlik için sahaya çıkan Almanya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta ilk yarı sona erdi. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu'nda liderlik maçına çıkan Almanya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. 6 puanlı Almanya bu maçta berabere kalması halinde grubu lider tamamlayacak. İsviçre'nin ise lider çıkması için bu maçı kazanması gerekiyor.

CANLI SKOR: İSVİÇRE 1-0 ALMANYA

GOL: 28' Ndoye

ALMANYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Almanya, 17. dakikada Andrich ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem pozisyon öncesinde faul tespit ederek ve golü iptal etti.

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Riederi, Embolo.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

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EURO 2024 - A Grubu'nda liderlik maçı: Almanya-İsviçre - Şok gol... (CANLI)
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