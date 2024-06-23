EURO 2024 - A Grubu'nda liderlik maçı: Almanya-İsviçre - Şok gol... (CANLI)

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu'nda liderlik maçına çıkan Almanya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. 6 puanlı Almanya bu maçta berabere kalması halinde grubu lider tamamlayacak. İsviçre'nin ise lider çıkması için bu maçı kazanması gerekiyor.