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Giriş Tarihi: 23.6.2024 10:09 Son Güncelleme: 23.6.2024 10:41

Sakaryaspor, Real Madrid efsanesi Salgado ile anlaştı

Sakaryaspor, Real Madrid efsanesi Salgado ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni Başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü eski futbolcu ve teknik direktör Michel Salgado'nun getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü bir ismi getirdi. Yeşil-Siyahlı kulübün yeni başkanı Gökhan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 48 yaşındaki Michel Salgado'nun takımın yeni hocası olduğunu söyledi.

Gökhan İn yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (Yarın) gelecek" dedi. Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.

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Sakaryaspor, Real Madrid efsanesi Salgado ile anlaştı
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