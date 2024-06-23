Sakaryaspor, Real Madrid efsanesi Salgado ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü bir ismi getirdi. Yeşil-Siyahlı kulübün yeni başkanı Gökhan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 48 yaşındaki Michel Salgado'nun takımın yeni hocası olduğunu söyledi.

Gökhan İn yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (Yarın) gelecek" dedi. Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.