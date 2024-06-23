SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel’ın hedefinde Mojica var

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Copa America'yı yerinde takip etmek için Amerika'ya gitti. Friedel'in burada hem Siyah-Beyazlıların transfer listesinde yer alan isimlerle görüşeceği hem de futbolcu izleyeceği belirtildi. Listenin başında ise Kolombiya'nın 31 yaşındaki sol beki Johan Mojica olduğu kaydedildi.