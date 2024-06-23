SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel’ın hedefinde Mojica var

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Copa America'yı yerinde takip etmek için Amerika'ya gitti. Friedel'in burada hem Siyah-Beyazlıların transfer listesinde yer alan isimlerle görüşeceği hem de futbolcu izleyeceği belirtildi. Listenin başında ise Kolombiya'nın 31 yaşındaki sol beki Johan Mojica olduğu kaydedildi.
Friedel'in önümüzdeki günlerde Villarreal forması giyen oyuncuyla bir araya geleceği de ifade edildi. Villarreal'le 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Mojica, geçtiğimiz sezonu Osasuna'da kiralık olarak geçirdi ve 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.