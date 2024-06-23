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Giriş Tarihi: 23.6.2024 10:06 Son Güncelleme: 23.6.2024 10:42

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Transfer fırtınası! 6 isim tamam, ikisi daha yolda

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Transfer fırtınası! 6 isim tamam, ikisi daha yolda

Barisic, Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan, Cihan Çanak ve Draguş’u kadrosuna katan Trabzonspor, Gigot ve Cham için de gün sayıyor.

Trabzonspor, transfer döneminin en hızlı kulübü durumunda. Draguş, Barisic, Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak'ı renklerine bağlayan Bordo-Mavililerin durmaya ise niyeti yok.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde ilerlediği belirtildi.

MENDY'YE VİZE YOK
Bu arada Batista Mendy'ye Fransa ve İngiltere'den teklifler olduğu ve taliplilerin 10 milyon Euro'nun üzerinde rakamlarla bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak yönetim tekliflere kapalı.

BÜYÜK BULUŞMA
Öte yandan Onuachu'nun doğum gününde Trabzonspor logolu pasta kesmesi bordo- mavilileri mutlu etti. Nwakaeme'nin vatandaşı olan Onuachu'nun yaş günü partisine katılması ise büyük heyecan yarattı. Taraftarlar ikiliyi Trabzonspor formasıyla birlikte sahada görmeyi arzuluyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Transfer fırtınası! 6 isim tamam, ikisi daha yolda
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