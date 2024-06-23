SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Transfer fırtınası! 6 isim tamam, ikisi daha yolda

Trabzonspor, transfer döneminin en hızlı kulübü durumunda. Draguş, Barisic, Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak'ı renklerine bağlayan Bordo-Mavililerin durmaya ise niyeti yok.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde ilerlediği belirtildi.