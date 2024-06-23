SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Transfer fırtınası! 6 isim tamam, ikisi daha yolda

Trabzonspor, transfer döneminin en hızlı kulübü durumunda. Draguş, Barisic, Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak'ı renklerine bağlayan Bordo-Mavililerin durmaya ise niyeti yok.
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde ilerlediği belirtildi.
MENDY'YE VİZE YOK
Bu arada Batista Mendy'ye Fransa ve İngiltere'den teklifler olduğu ve taliplilerin 10 milyon Euro'nun üzerinde rakamlarla bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak yönetim tekliflere kapalı.