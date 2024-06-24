Burak Yılmaz: “Bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk”

Eski milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz, Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki A Milli Futbol Takımı kampını takip eden basın mensuplarıyla çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.



"MAGAZİNSEL ELEŞTİRİYİ KABUL ETMİYORUM"



Burak Yılmaz, milli takıma yönelik eleştirilerin daha dikkatli yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kazanıp gruptan çıkınca bunu hep beraber başaracağız. Magazinsel eleştiriyi, çocuklarımızın kişiliğine varan, değersizleştirmeye varan eleştirileri kabul etmiyorum. Bu çocuklar profesyonel, bunu kaldırabilir diye bir şey yok. Bunlar daha kırılgan kardeşlerimiz. Eleştirilerimizi dikkat ederek yaparsak daha iyi olur. Bu çocuklar 2008'den beri başarılmayan bir şeyi başardılar. Önceden gruptan çıkmayı garantilediler ve turnuvaya galibiyetle başladılar. Ben gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"ARDA KONUSUNU BU KADAR ABARTIRSAK ÖNCE ONA ZARAR VERECEĞİZ"



Dün milli takım idmanında Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini aldığı görüntülerin çok konuşulmasına da değinen Yılmaz, "O videoda hiç bir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum; 'Arda'ya bir şey yapamazsınız' gibi sözler görüyorum. Arda'ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Montella'nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Yedekteki oyuncularla alakalı da çok fazla yorum yapıyoruz. Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veriyoruz Kardeşlerime çok güveniyorum. Hedef 'final' diye başlıklar da olmuştu. Ben buna katılmıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan çıkalım" şeklinde konuştu.



"HAKAN ÇALHANOĞLU SENELER ÖNCE KENDİSİNİ TARTIŞMAYA KAPADI"



Burak Yılmaz, dün düzenlenen basın toplantısında ay-yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun gözlerinin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları dile getirdi:



"Hakan Çalhanoğlu seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Seneler önce bizim ülkemizi seçerek kendisini tartışmaya kapadı. Şu an takımın kaptanı. Ne kadar duygusal ve kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısında gördük. Bizim kaptanımız, liderimiz. O bu haldeyse diğer kardeşlerimizin durumunu düşünerek yorum yapmalıyız. Hakan Çalhanoğlu'na güveniyorum. Çekya maçında da ondan gol bekliyorum. Hakan'ın pozisyonel bir değişimi var. Bunu anlamıyoruz. 6 numaradan 2-3 kişiyi geçip gol atsın diye beklenmez."



"BEN HER ZAMAN ARKADAŞLARIMIN, KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM"



A Milli Takımı'nın mevcut futbolcularının, eski oyunculardan gelen eleştirileri dikkate almamaları gerektiğine vurgu yapan Teknik Direktör Burak Yılmaz, "Her söyleneni dikkate alırsak futbolu 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı. Oyunculara vurmak sadece kaos oluşturur. Bizim her Avrupa şampiyonasında da bu kaos olmuştu. Futbolu bırakan kişiler olarak kardeşlerimize destek olursak eleştirilerimizi sadece saha içinde tutarsak, bel atından vurmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Ben her zaman arkadaşlarımın, kardeşlerimin yanındayım, sonuçlar ne olursa olsun. Ben dışarıda mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum. Kardeşlerime tavsiyem de onları dikkate almasınlar" cümlelerine yer verdi.



"TAMAMEN SAHA İÇİNDE ODAKLANMAMIZ LAZIM"



"Bir futbol kültürü inşa etmekten bahsediyoruz 20 senedir ama bunu başaramıyoruz" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Gürcistan maçında öve öve bitiremediğimiz oyuncuları Portekiz maçından sonra yerin dibine soktuk. Hep birlikte olmamız lazım. Hepimiz aynı hedefe gidiyor muyuz buna karar vermemiz lazım. Tamamen saha içinde odaklanmamız lazım."