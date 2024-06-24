İrfan Can döndü Arda tek çalıştı

A Milli Takımımız, Çekya ile çarşamba günü oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kamp boyunca sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olarak idman yapan İrfan Can Kahveci'den müjdeli haber geldi.Ağrıları olan ve Portekiz müsabakasında yedek soyunup, sonradan oyuna giren Arda Güler ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.Milli Takımımızın dünkü antrenmanında 5'e 2 top çalma çalışması sırasında teknik direktör Montella ile Arda Güler arasındaki bir görüntü, sosyal medyada yalan haberler ve sert yorumlar üretilmesine sebep oldu. Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili şu açıklamayı yapıp bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı: "A Milli Takımımızın antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.""Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." Arda Güler de sosyal medya hesabından bu gönderiyi yeniden yayınladı.Milli Takım, Portekiz karşısında defans hatalarının karşılığını kalesinde 3 gol görerek ödedi. Buna Abdülkerim'in cezalı duruma düşmesi ve Samet Akaydın'ın sakatlanması eklenince teknik ekibi sıkıntı bastı. Vincenzo Montella savunma zaaflarını düzeltebilmek için ekibiyle mesai yaparken sahaya süreceği stoper ikilisi de merak ediliyor. İtalyan hocanın gruptaki kritik Çekya maçına Merih Demiral ve Kaan Ayhan ikilisi ile başlaması bekleniyor.. Tecrübeli oyuncunun tam olarak hazır hale gelmemesi durumunda ise Ahmetcan Kaplan'ın sol stoperde görev alabileceği kaydedildi.