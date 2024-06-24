Jose Mourinho, ilk antrenmanına çıktı

İdmanın ilk bölümünde Mourinho, futbolcularla toplantı yaparken daha sonra düz koşu, ısınma ve esneklik çalışması gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılan futbolcular minyatür kalede pas ve şut çalışması yaptı. Daha sonra istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, diğer sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk gününde son olarak esneklik çalışması yapılırken, idman sona erdi.



MİLLİ FUTBOLCULAR YER ALMADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'in yanı sıra sezon bitiminde milli takım kampına katılan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel izinli oldukları için kampta bulunmuyor. Djiku ve Osayi, 26 Haziran Çarşamba günü kampa katılacak.

