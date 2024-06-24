MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu SABAH Spor'a konuştu! "Yaşadıklarını düşününce müthiş bir başarı"

2024 Avrupa Şampiyonası'nda sadece A Milli Takımımızı değil, ülkemizi temsil eden tek hakemimiz Halil Umut Meler'i de qtakip ediyoruz. Geride kalan süreçte Belçika-Slovakya ile Polonya-Avusturya maçlarında düdük çalan ve yarın D Grubu'nda İngiltere ile Slovenya arasında oynancak müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak başarılı hakemi, turnuva için Almanya'da olan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na sorduk. İşte anlattıkları:



TÜRK HAKEMLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR YERDE



"Böyle bir turnuvada olmak bir hakem olarak değil bir insan olarak da çok önemli. Grupta iki tane maç yönetti. Devam edeceğini düşünüyorum. Adını koymak çok doğru olmaz ama olabilecek en iyi yerde olacağını düşünüyorum. Halil Umut'un çıktığı maçlarda mücadele gücü çok yüksek oldu. Belçika-Slovakya arasında oynanan ilk karşılaşmada da öyleydi. Beklentilerin üzerinde zorluklar yaşadı. İkinci maç aynı şekilde. Mücadele gücü yüksek karşılaşmada üst düzey bir efor sarf etti. Ümit ederiz ki gruptan sonraki etaplarda da devam eder. Türk hakemliğinde de önemli bir yerde yer aldı. Bundan önce Hilmi Ok, Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır ve dördüncü olarak da Halil Umut Meler… Bir yılda yaşadıklarını da düşündüğünüzde geldiği yer müthiş bir başarı. Hem A Milli Takımımızın hem de Halil Umut Meler'in ilerlemesini görmekten mutluluk duyarız."



BELÇİKA MAÇININ HAKKINI VERDİ



İbanoğlu, Meler'in yönettiği müsabakalar için yapılan 'Zorluk derecesi düşük karşılaşmalar' yorumuna ise şu yanıtı verdi: "Bu maçlarda zorluk derecesi diye şeyler söylemek yanıltıcı olabilir. Bizim Milli Takımımız'ın da zorluk derecesi için aynı şeyler söylenebilir. Gürcistan turnuvaya ilk kez katıldı ancak bizi çok zorladılar. Müthiş bir maç oldu. Son dakikadaki şansımız ve biraz da rakip takımın hataları galibiyeti getirdi. Çocuklarımız 'Çılgın Türkler' kelimesine uygun şekilde mücadele etti. Halil de Belçika maçının hakkını verdi."