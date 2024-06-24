Yaşadıklarını düşününce müthiş bir başarı!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda sadece A Milli Takımımızı değil, ülkemizi temsil eden tek hakemimiz Halil Umut Meler'i de qtakip ediyoruz. Geride kalan süreçtemaçlarında düdük çalan ve yarın D Grubu'nda İngiltere ile Slovenya arasında oynancak müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak başarılı hakemi,"Böyle bir turnuvada olmak bir hakem olarak değil bir insan olarak da çok önemli. Grupta iki tane maç yönetti.Halil Umut'un çıktığı maçlarda mücadele gücü çok yüksek oldu.arasında oynanan ilk karşılaşmada da öyleydi. Beklentilerin üzerinde zorluklar yaşadı. İkinci maç aynı şekilde. Mücadele gücü yüksek karşılaşmada üst düzey bir efor sarf etti.Türk hakemliğinde de önemli bir yerde yer aldı.Bir yılda yaşadıklarını da düşündüğünüzde geldiği yer müthiş bir başarı.İbanoğlu, Meler'in yönettiği müsabakalar için yapılan 'Zorluk derecesi düşük karşılaşmalar' yorumuna ise şu yanıtı verdi: "Bu maçlarda zorluk derecesi diye şeyler söylemek yanıltıcı olabilir. Bizim Milli Takımımız'ın da zorluk derecesi için aynı şeyler söylenebilir. Gürcistan turnuvaya ilk kez katıldı ancak bizi çok zorladılar. Müthiş bir maç oldu. Son dakikadaki şansımız ve biraz da rakip takımın hataları galibiyeti getirdi. Çocuklarımız 'Çılgın Türkler' kelimesine uygun şekilde mücadele etti. Halil de Belçika maçının hakkını verdi."