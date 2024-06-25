Fransa’nın konuğu Polonya | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa D Grubu liderliği için Polonya ile kozlarını paylaşıyor... Fransa - Polonya maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Fransa 0-0 Polonya | İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola.
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski.
FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - Polonya maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.