Gol yemeden son 16 turuna

Avrupa Şampiyonası ölüm grubunda İspanya firesiz yoluna devam etti. Düsseldorf'ta oynanan mücadelede Boğalar, Arnavutluk'u 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı, 9 puanla lider olarak turladı.
İspanya'nın galibiyet golü 13. dakikada Ferran Torres'ten geldi. 1 puanla evine dönen Arnavutlar'da Beşiktaşlı Ernest Muçi 81. dakikada oyuna dahil olurken, ilk 11'de başlayan Sivaslı Rey Manaj ise 59. dakikada oyundan alındı.
3 maçta da kalesini gole kapatan teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın rakibi, en iyi üçüncüler arasından çıkacak. Bu arada İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde oynadığı üç grup maçını da gol yemeden kazanan ikinci takım oldu. Diğer ekip EURO 2020'de İtalya idi.