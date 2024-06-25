Gol yemeden son 16 turuna

Avrupa Şampiyonası ölüm grubunda İspanya firesiz yoluna devam etti. Düsseldorf'ta oynanan mücadeledeİspanya'nın galibiyet golü 13. dakikada Ferran Torres'ten geldi. 1 puanla evine dönen Arnavutlar'da3 maçta da kalesini gole kapatan teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın rakibi, en iyi üçüncüler arasından çıkacak. Bu arada İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde oynadığı üç grup maçını da gol yemeden kazanan ikinci takım oldu. Diğer ekip EURO 2020'de İtalya idi.