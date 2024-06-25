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Giriş Tarihi: 25.6.2024 19:03 Son Güncelleme: 25.6.2024 19:04

Hollanda'nın rakibi Avusturya | EURO 2024

Hollanda’nın rakibi Avusturya | EURO 2024

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor... Hollanda - Avusturya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor... Hollanda - Avusturya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Hollanda 0-0 Avusturya | İlk yarı oynanıyor

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Geertruida, de Vrij, Van Djik, Ake, Veerman, Schouten, Reijnders, Gakpo, Malen, Depay

Avusturya: Pentz, Posch, Wober, Lienhart, Prass, Seiwald, Grillitsch, Wimmer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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Hollanda'nın rakibi Avusturya | EURO 2024
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