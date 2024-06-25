İngiltere’nin rakibi Slovenya | EURO 2024

EURO 2024'te C Grubu maçında İngiltere, Slovenya ile kozlarını paylaşacak. İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İngiltere - Slovenya maçının CANLI anlatımı haberimizde...
İngiltere 0-0 Slovenya | İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Gallagher, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sesko, Sporar
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
EURO 2024 C Grubu İngiltere Slovenya maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.