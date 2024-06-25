Millilerde kaleci değişimi

A MilliTakım'da sakatlıkların arkası kesilmiyor. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Mert Günok ve Samet Akaydın'in ardından Doğan Alemdar da sakatlandı. Önceki akşam yapılan antrenmanda sorun yaşayanaçıklandı. Tedavi için kamptan ayrılan 21 yaşındaki kalecinin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım'a çağrıldığı kaydedildi.A MilliFutbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda yarın Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre;düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yapacak. Müsabakada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.