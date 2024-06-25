Millilerde kaleci değişimi

A Milli
Takım'da sakatlıkların arkası kesilmiyor. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Mert Günok ve Samet Akaydın'in ardından Doğan Alemdar da sakatlandı. Önceki akşam yapılan antrenmanda sorun yaşayan Doğan'ın sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği
açıklandı. Tedavi için kamptan ayrılan 21 yaşındaki kalecinin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım'a çağrıldığı kaydedildi.
ÇEKYA KARŞILAŞMASINI KOVACS YÖNETECEK
A Milli
Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda yarın Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta
düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yapacak. Müsabakada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.