Nacho, Real Madrid’den resmen ayrıldı

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez resmen takımdan ayrıldığını açıkladı. Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nacho'ya şükranlarını sunduklarını söyledi ve şu sözlerle veda etti:

"Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerini sunuyoruz."

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Nacho Fernandez ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Al Qadsiah için sağlık kontrollerinden de geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.