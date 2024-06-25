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Giriş Tarihi: 25.6.2024 14:02

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete için 14 milyon Euro isteniyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete için 14 milyon Euro isteniyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi durumu merak edilen yıldızlardan Tete için şartlar netleşti. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için taleplerini belirlemiş durumda.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Tüm kulvarlarda iddialı bir kadro adına takviye girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ayrılık ihtimalleri de gündemde. Bu anlamda durumu dikkat çeken isimlerin başında Tete geliyor. Galatasaray'daki ilk sezonunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Tete'nin yine de transfer piyasasındaki talipleri dikkat çekiyor.

TALEP 14 MİLYON EURO + YÜZDE 15 PAY
Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için teklifler alsa d aşu ana kadar gerçekleşen girişimler 7 milyon Euro civarındaydı. Galatasaray'ın Tete'yi isteyen kulüplere sunduğu son şart ise 14 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay... Sağ kanada takviye de yapmaya hazırlanan Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Ancak 14 milyon Euro altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete için 14 milyon Euro isteniyor
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