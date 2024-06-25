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Giriş Tarihi: 25.6.2024 09:18

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Son Fırtına Cihan Çanak

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Son Fırtına Cihan Çanak

Trabzonspor, KAP’a açıkladığı 5 ismin ardından 6. olarak 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak ile 3+1 senelik sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Draguş ve Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi. 6'ncı takviye olarak da Cihan Çanak, bu hafta açıklanacak. 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Standard Liege'den Draguş'u alan Fırtına, Cihan'ı da istemişti.

Sonunda pazarlıklar tamamlandı. Belçika basınına göre, Fırtına, 2 milyon Euro+bir sonraki satıştan %15 pay ve 750 bin Euro ek ücret ödeyecek. Oyuncu ise 1 yılı opsiyonlu 4 senelik imza atacak.

LUNDSTRAM VE BARISIC GELDİ
Bu arada Fırtına'nın yeni transferlerinden İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic dün gece Trabzon'a geldi. İki oyuncuyu havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Lundstram ve Barisic, "İnanılmaz mutluyuz, böylesine sıcak bir karşılama bizi son derece mutlu etti" dedi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Son Fırtına Cihan Çanak
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