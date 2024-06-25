Son fırtına Cihan Çanak

Trabzonspor, Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Draguş
ve Ozan Tufan
'ı KAP'a bildirdi. 6'ncı takviye olarak da Cihan Çanak, bu hafta açıklanacak. 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Standard Liege'den Draguş'u alan Fırtına, Cihan'ı da istemişti. Sonunda pazarlıklar tamamlandı. Belçika basınına göre, Fırtına, 2 milyon Euro+bir sonraki satıştan %15 pay
ve 750 bin Euro
ek ücret ödeyecek. Oyuncu ise 1 yılı opsiyonlu 4 senelik imza atacak.
F.BAHÇELİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ!
Bordo-mavililerin Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, Trabzon'a gelmeden önce taraftarların gönlünde yer edindi. 29 yaşındaki orta saha, bordo mavililere imza atmasının ardından sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe'ye dair tüm paylaşımlarını sildi.
Ozan'ın paylaşımlarında en dikkat çeken konu olan 3 Temmuz ile ilgili gönderisini kaldırması Trabzonspor camiasını memnun ederken Fenerbahçeliler'in tepkisini çekti.
LUNDSTRAM&BARİSİC GELDİ
FIrtına'nın yeni transferlerinden İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic dün gece Trabzon'a geldi. İki oyuncuyu havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Lundstram ve Barisic, "İnanılmaz mutluyuz, böylesine sıcak bir karşılama bizi son derece mutlu etti" dedi.