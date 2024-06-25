Son fırtına Cihan Çanak

Trabzonspor,ve'ı KAP'a bildirdi. 6'ncı takviye olarak da Cihan Çanak, bu hafta açıklanacak. 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Standard Liege'den Draguş'u alan Fırtına, Cihan'ı da istemişti. Sonunda pazarlıklar tamamlandı. Belçika basınına göre,veek ücret ödeyecek.Bordo-mavililerin Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, Trabzon'a gelmeden önce taraftarların gönlünde yer edindi.Ozan'ın paylaşımlarında en dikkat çeken konu olan 3 Temmuz ile ilgili gönderisini kaldırması Trabzonspor camiasını memnun ederken Fenerbahçeliler'in tepkisini çekti.FIrtına'nın yeni transferlerinden İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic dün gece Trabzon'a geldi. İki oyuncuyu havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.