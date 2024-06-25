Stefan Kuntz, SABAH Spor’a konuştu: Mantalite düzelirse Türkiye başarır

A Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Stefan Kuntz, Hamburg sokaklarında karşımıza çıktı. Bizi görünce şaşıran ve açıkçası çok konuşmak istemeyen Alman teknik adama hatırını sorduk.

Çok iyi olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, konu Ay-Yıldızlı ekibe gelince hafif bir tebessüm etti. Çok yorum yapmak istemese de bizi kırmadı ve kendisinin yerine göreve gelen Vincenzo Montella'ya başarı dileyerek sözlerine başladı. Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA ŞAMPİYON OLUR"

Son olarak hocaya ülkesi Almanya'yı sorduk. Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi. Fotoğraf çektirme isteğimizi de kırmayan 61 yaşındaki teknik adam, ardından izin isteyerek yanımızdan ayrıldı.

A MİLLİ TAKIM'DA 2 YIL GÖREV YAPTI

2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.