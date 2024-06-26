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Giriş Tarihi: 26.6.2024 14:23

Başakşehir, Jerome Opoku'nun bonservisini aldı

DHA
Başakşehir, Jerome Opoku’nun bonservisini aldı

Başakşehir, Portekiz ekibi Arouca'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Ganalı stoper Jerome Opoku ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İstanbul ekibi resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar diliyoruz."

Portekiz Ligi ekibi Arouca'dan transfer edilen 25 yaşındaki Ganalı stoper, geride bıraktığımız sezon 28 lig maçında forma giydi ve 4 gole imza attı.

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Başakşehir, Jerome Opoku'nun bonservisini aldı
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