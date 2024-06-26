Çekya maçı sonrası Millilerimizden galibiyet yorumları!

Cenk Tosun: "Yusuf ısınırken 'Gireceksin ve gol atacaksın' dedi onun da hakkını verelim. Hayalini kurmuştum, hayalini kurduğum gibi oldu. Neden ağladım çünkü çok sevindim. İnanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. 85 milyon insan seviniyor, üstünden yük kalkıyor, Portekiz maçı var, orada galibiyeti getiren goldeki duyguyu hiçbir şeye değişmem. Duygu patlaması ama sevinçten ağladım."

"Artık bu maçı unutup, Avusturya'dan rövanş alma zamanı. Bize bayağı bir koydu 6-1'lik o sonuç. O maça çok iyi hazırlanıp inşallah çeyrek finale kalmak istiyoruz."

Hakan Çalhanoğlu: "Mutluyuz, grubu geçtik, hedefimiz oydu. Portekiz maçından sonra çok üzerimize gelindi. Biz sessiz kalmaya çalıştık. İşimize odaklandık. Bugün 10 kişi kalmalarına rağmen bizi zor durumda bıraktılar. Daha iyi çalışmamız gerekiyor. Zor durumda kaldık, bizi zorladılar. Ama Allah'a şükür sonuçta grubu geçtik ve mutluyuz."

"GENÇLERİMİZ ÇOK ÜZÜLÜYOR"

"Biz içeride kendi aramızda çok konuşuyoruz. Dışarıdan gelen yorumlar ve eleştiriler olacak ama ağır olunca bazen konuşmamız gerekiyor. Ağır eleştiri özellikle gençlerimiz çok üzülüyor. Biz bunu konuştuk. Sahada, idmanlarda herkesin morali yerinde. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk çünkü herkesin morali yerindeydi. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Daha çok sorumluluk almamız gerekiyor. Sadece ben değil, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Arkadan daha iyi oyun kurabilirdik bugün. Bunun analizlerini yapacağız. Takımın morali gayet iyi. Arkadaşlık güzel. Dışarıdan gelen şeyler, içeriye girmez, giremez de! Ben buna izin vermem, takım arkadaşlarım, kardeşlerim de izin vermez."

"Beni rahatlatabilecek oyuncular da lazım. İsmail'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bugün top bizde değilken üçlü oynadık; Salih, ben ve İsmail. Top bizdeyken 4-2-3-1'e geçtik. Hocamız orta sahayı daha sağlam tutmak istedi. Hocanın taktiksel anlayışına çok saygı duyuyoruz ve herkes de buna ayak uydurmaya çalışıyor. İsmail'in gelmesi tabii ki beni rahatlatıyor."

"PSİKOLOJİK AÇIDAN DA BASKI VARDI"

Kaan Ayhan: "Hepimiz çok mutluyuz. Soyunma odasında bayağı bir kutladık. Ama daha yolumuz uzun, işimiz var. Olumlu bir gün oldu. Olumsuz şeyler de vardı. Onun analizini yapmamız gerekiyor. Zorlandık ama takım gereken mücadeleyi gösterdi. Psikolojik açıdan da baskı vardı 1-1'den sonra. Ama önemli olan böyle zor durumlarda oyundan düşmemek."

BARIŞ: "TARAFTAR OLMASA İLERLEYEMEZDİK"

Barış Alper Yılmaz: "Ben takıma elimden geldiğinde faydalı olmak istiyorum. Zor bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, mutluyuz. Kamptan önce konuştuğumuzda tek hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi gruptan çıktık. Adım adım ilerleyeceğiz. Taraftarımız olmasa bu kadar ilerleyemecektik. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Bu işin sırrı, çalışmak. Çalışarak buralara geldim. Bu ülkeye güvensinler. Bu jenerasyon çok iyi. İyi işler yapacağız. Bize destek olsun."

"ZAMAN ZAMAN AĞRILARIM OLSA DA TOLORE ETTİM"

İsmail Yüksek: "Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek. Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolore etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz. Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz."