EURO 2024 - E Grubu’nda kader maçları! Ukrayna - Belçika ve Slovakya - Romanya

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E Grubu'nda kader maçları oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçlarda Ukrayna ile Belçika ve Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor.

Grupta 4 takım da 3 puanda bulunuyor. Maçların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR: UKRAYNA 0-0 BELÇİKA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.

Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.

GRUBUN DİĞER ZORLU MAÇI: SLOVAKYA - ROMANYA

Grubun bir diğer zorlu maçında Slvoakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. Slovakya, gruba sürpriz bir şekilde Belçika galibiyetiyle başlamıştı. İkinci maçını Ukrayna'ya kaybeden Slovaklar 3 puanda kaldı. Romanya ise ilk maçında Ukrayna'yı mağlup ederken, ikinci maçında ise Belçika'ya mağlup oldu.

CANLI SKOR: SLOVAKYA 0 - 0 ROMANYA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Dragus.