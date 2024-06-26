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Giriş Tarihi: 26.6.2024 18:52 Son Güncelleme: 26.6.2024 18:56

EURO 2024 - E Grubu'nda kader maçları! Ukrayna - Belçika ve Slovakya - Romanya

EURO 2024 - E Grubu’nda kader maçları! Ukrayna - Belçika ve Slovakya - Romanya

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E Grubu'nda kader maçları oynanıyor. 4 takımın da 3 puanda olduğu grupta bugün Ukrayna ile Belçika ve Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek. Bu iki kritik maç saat 19.00'da başlayan. Maçların canlı takibin haberimizden yapabilirsiniz.

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E Grubu'nda kader maçları oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçlarda Ukrayna ile Belçika ve Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor.

Grupta 4 takım da 3 puanda bulunuyor. Maçların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR: UKRAYNA 0-0 BELÇİKA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.

Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.

GRUBUN DİĞER ZORLU MAÇI: SLOVAKYA - ROMANYA

Grubun bir diğer zorlu maçında Slvoakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. Slovakya, gruba sürpriz bir şekilde Belçika galibiyetiyle başlamıştı. İkinci maçını Ukrayna'ya kaybeden Slovaklar 3 puanda kaldı. Romanya ise ilk maçında Ukrayna'yı mağlup ederken, ikinci maçında ise Belçika'ya mağlup oldu.

CANLI SKOR: SLOVAKYA 0 - 0 ROMANYA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Dragus.

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EURO 2024 - E Grubu'nda kader maçları! Ukrayna - Belçika ve Slovakya - Romanya
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