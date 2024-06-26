SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan’dan 4 müjde daha

Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor, kadrosuna Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, John Lundstram, Borna Barisic ve Ozan Tufan'ın ardından 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı da kattığını dün KAP'a bildirdi.



Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor'a telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:

"Onuachu'da kiralama formülü üzerinde duruyoruz. Santrforda alternatiflerimiz var, belki 2 tane de alabiliriz. Cham transferinde de oyuncuyla aramızda problem yok ama kulübü 10 milyon Euro gibi bir ücret istiyor. Bir görüşme yapacağız kısa süre içinde. Basına yansımayan 4 oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. 2'siyle kulüp bazında görüştük henüz. Samuel Gigot istediğimiz bir transfer ama bu bedellerle gerçekleşemez. Maliyet düşerse gerçekleşir. Nunez için de aynı şeyleri söyleyebilirim. EURO 2024 olmasaydı ilk günden 10 oyuncuyu açıklayıp bu işi bitirecektik."