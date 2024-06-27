Ferdi’yi verin Füllkrug’u alın

Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Avrupa'nın birçok takımı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşerken ilk resmi teklif Borrussia Dortmund'dan geldi. Almanya'da Bundesliga ekibinin yöneticileri ile bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, beklentilerinin 30 milyon olduğunu dile getirdi.
Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı. Bunun üzerine pazarlıklarda takas formülü gündeme geldi.
GEÇEN SEZON 18 GOL VE 10 ASİSTLE OYNADI
Bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı. 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.
PERES FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞ!
2022 yılında 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres, Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında şansız bir sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde hiç maçta forma giyemezken sezonun son bir ayında düzenli olarak takımla birlikte çalıştı.
Topuk Yaylası kampında da idmanların tamamında yer alan deneyimli stoper, fizik-kondisyon açısından iyi sinyaller verdi. Futbolu çok özlediği net bir şekilde belli olan Peres'in pozitif halleri dikkat çekti. Mourinho'dan bravo alan tecrübeli defans oyuncusuna ülkesinden teklifler var.