Ferdi’yi verin Füllkrug’u alın

Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Avrupa'nın birçok takımı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşerken ilk resmi teklif Borrussia Dortmund'dan geldi.Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı. Bunun üzerine pazarlıklarda takas formülü gündeme geldi.Bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı. 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.2022 yılında 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres, Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında şansız bir sakatlık yaşamıştı.Topuk Yaylası kampında da idmanların tamamında yer alan deneyimli stoper, fizik-kondisyon açısından iyi sinyaller verdi. Futbolu çok özlediği net bir şekilde belli olan Peres'in pozitif halleri dikkat çekti. Mourinho'dan bravo alan tecrübeli defans oyuncusuna ülkesinden teklifler var.