Kıskanılan enerjimizle hedef 25. şampiyonluk

Galatasaray Divan Kurulu olağan toplantısı RAMS Park'ta yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Özbek "Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı pozitif enerjiyi başarıyla yaşatırsak bizim önümüzde kimse duramaz.. Problemlerimiz olacaktır, projelerimizle ilgili tartışmalarımız olacaktır. Fakat G.Saray'ın değerlerine yakışır şekilde yine tartışacağız, yine eleştirilerimizi yapacağız, sonunda doğru yolu hep birlikte bulacağız. Burada aslolan G.Saray'dır. Hepimizin tek hedefi vardır; Galatasaray'a fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.BU arada Divan Kurulu'nda yaşanan bir tartışma, Dursun Özbek'i sinirlendirdi. Kurul üyesisözleri üzerine Özbek,dedi. Özmızrak ise "Zaten sizin istediğiniz de bu" karşılığını verdi.