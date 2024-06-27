Kıskanılan enerjimizle hedef 25. şampiyonluk

Galatasaray Divan Kurulu olağan toplantısı RAMS Park'ta yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Özbek "Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı pozitif enerjiyi başarıyla yaşatırsak bizim önümüzde kimse duramaz. 2025 için 25. şampiyonluk, 5. yıldızı hedefimize koyduk
. Problemlerimiz olacaktır, projelerimizle ilgili tartışmalarımız olacaktır. Fakat G.Saray'ın değerlerine yakışır şekilde yine tartışacağız, yine eleştirilerimizi yapacağız, sonunda doğru yolu hep birlikte bulacağız. Burada aslolan G.Saray'dır. Hepimizin tek hedefi vardır; Galatasaray'a fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.
SEN KİMSİN BANA 'YALANCI' DİYORSUN!
BU arada Divan Kurulu'nda yaşanan bir tartışma, Dursun Özbek'i sinirlendirdi. Kurul üyesi Ayhan Özmızrak'ın "Sürekli yalan söylüyorsunuz. Teessüf etmeyin, beni odanıza da çağırmayın"
sözleri üzerine Özbek, "Haddini bil! Sen kimsin bana yalancı diyorsun. Ben senin ağabeyinim! G.Saray Başkanı'na yalancı diyen birinin burada konuşma hakkı olmamalı"
dedi. Özmızrak ise "Zaten sizin istediğiniz de bu" karşılığını verdi.