Süper Lig’in eski oyuncusu Landry N’Guemo hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski yıldızlar oyuncularından Landry N'Guemo'dan sevenlerini üzen haber geldi. Daha önce Akhisar Belediye ve Kayserispor formaları da giyen N'Guemo, 38 yaşında vefat etti.

Kamerunlu oyuncunun trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. N'Guemo, son olarak Nancy'ye altyapı antrenörü olarak görev yapıyordu.

Oyunculuk döneminde kendisi de Nancy'nin altyapısından yetişen N'Guemo; ardındna Celtic, Bordeaux, Saint-Etienne, Akhisar Belediye, Kayserispor ve Kongsvinger kulüplerinde oynadı.