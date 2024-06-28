Oosterwolde borsası

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon müthiş bir performans gösteren Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor. İngiltere'den West Ham United
ve Bournemouth
'un yanı sıra İtalyan ekipleri Roma
ve Napoli
de Hollandalı futbolcunun peşini bırakmıyor. Avrupalı kulüplerin, genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun olası satışından 25-30 milyon Euro bonservis bekliyor.
Hem sol bekte hem de defansın göbeğinde görev alabilen Oosterwolde Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre budu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Robert Levandowski
için girişimlerini hızlandırdı. 35 yaşındaki Barcelonalı futbolcunun maaşını çok yüksek bulan sarı-lacivertli yönetim, rakamı düşürmek için çalışıyor.
EN ÇOK BEN SEVİNDİM!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred kulüp televizyonuna konuştu. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisi için ayrı bir yeri olduğundan bahseden Brezilyalı orta saha, "Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister.
Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Mourinho, çok büyük bir isim. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Böyle de olması gerekiyor" dedi. Brezilyalı yıldız şöyle devam etti: "Bizim mentalitemiz her maçı kazanmak.
İyi bir takımımız var. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutması gerekiyor. Yapmamız gerek şey savaşmaya devam etmek. Kaybetmekten nefret ediyorum."
KARANLIK SONA ERDİ!
Geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıkların çokluğu nedeniyle eleştiri konusu olan Fenerbahçe Sağlık Ekibi'nin yöneticisi Ertuğrul Karanlık ile yollar ayrıldı. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu liderliğinde yeni bir sağlık heyeti kuran sarı-lacivertlilerde takım doktoru olarak Op. Dr. Ahmet Kulduk Topuk Yaylası kampına katıldı.