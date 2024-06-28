Oosterwolde borsası

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon müthiş bir performans gösteren Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor. İngiltere'denve'un yanı sıra İtalyan ekiplerivede Hollandalı futbolcunun peşini bırakmıyor. Avrupalı kulüplerin, genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi.Hem sol bekte hem de defansın göbeğinde görev alabilen Oosterwolde Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre budu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe,için girişimlerini hızlandırdı. 35 yaşındaki Barcelonalı futbolcunun maaşını çok yüksek bulan sarı-lacivertli yönetim, rakamı düşürmek için çalışıyor.Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred kulüp televizyonuna konuştu. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisi için ayrı bir yeri olduğundan bahseden Brezilyalı orta saha, "Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti.Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Mourinho, çok büyük bir isim. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Böyle de olması gerekiyor" dedi. Brezilyalı yıldız şöyle devam etti: "İyi bir takımımız var. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutması gerekiyor.Geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıkların çokluğu nedeniyle eleştiri konusu olan Fenerbahçe Sağlık Ekibi'nin yöneticisi Ertuğrul Karanlık ile yollar ayrıldı.