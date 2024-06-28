Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo çizme yolcusu!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, ayrılık için artık günleri sayıyor. Ülkesine dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız için transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Zaniolo'ya yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu için Atalanta, Aslan'ın kapsını 5 milyon Euro kiralama+15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla çaldı. İki takım, bu teklif ekseninde bir anlaşma noktasına gelmiş olsa da işin resmileşmesi adına sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Galatasaray, Çizme temsilcisinin teklifinde yer alan opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. Atalanta'nın bu talebi gidermesi durumunda transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zaniolo, geçtiğimiz günlerde "Atalanta mı Fiorentina mı bilmiyorum. Bunu menajerime de söyledim. Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, bu konuda gayet iyimserim" ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Zaniolo, Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda 12 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.