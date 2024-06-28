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Giriş Tarihi: 28.6.2024 21:04 Son Güncelleme: 28.6.2024 21:15

Son dakika: Galatasaray Ziyech'in bonservisini aldığını açıkladı

Son dakika: Galatasaray Ziyech’in bonservisini aldığını açıkladı

Son dakika haberleri: Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisiyle birlikte transfer edildiğini açıkladı. Oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldığını açıkladı. Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın KAP açıklaması: Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

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Son dakika: Galatasaray Ziyech'in bonservisini aldığını açıkladı
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