Son dakika haberi: Trabzonspor’da Emirhan İlkhan sesleri

Resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor, yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım, son olarak gündemine Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan ancak İtalya'da istediği forma şansını bulamayınca farklı takımlara kiralanan Emirhan İlkhan'ı aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık oynayan 20 yaşındaki orta saha için kulübü Torino ile temasa geçti. Çizme ekibine futbolcularını satıp satmayacakları soruldu. Bu transferle ilgili hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.



SAMUEL GIGOT MÜJDESİ



Stoper listesinde ilk sırada bulunan Samuel Gigot'un Marsilya'dan ayrılması kesinleşti. Fransız ekibinin yeni hocası De Zerbi, tecrübeli futbolcuya kadroda düşünülmediğini iletti. Bordo mavililer, Denis Vavro ve Fabian Schar ile de görüşüyor.



OZAN TUFAN İMZAYI ATTI



Trabzonspor, anlaşmaya varılan Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu, en iyi performansıyla takıma katkı vermek istediğini belirterek, "Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum" dedi. KAP'a yapılan bildirimde oyuncu için Hull City'ye 3 taksit halinde 2 milyon Euro ödeneceği açıklandı. Ozan'a ise 2024-25 sezonunda 46.037.500 TL, 2025-26'da 51.075.000 TL, 2026-27'de 56.112.500 TL, opsiyonun kullanılması halinde ise 2027-28'de 61.150.000 TL garanti ücret alacağı vurgulandı.



CİHAN: HOCAM ÇAĞIRDI HEMEN GELDİM!



Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Cihan Çanak dün akşam Trabzon'a geldi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, havalimanında yaptığı açıklamada, "Hocam beni aradı, ben de hemen evet dedim, hemen geldim. Hedefim şampiyon olmak" dedi. Cihan Çanak, Trabzonlu olduğunun hatırlatılması ve 61 numaralı formayı giyip giymeyeceğine dair soruyu "Bilmiyorum, sürpriz" diye yanıtladı.