Almanya’nın rakibi Danimarka | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Almanya-Danimarka maçını haberimizen CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Almanya 0-0 Danimarka | İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, Gündogan, Musiala, Havertz.
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund.
ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya ve Danimarka karşılaşması saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı TRT 1'den canlı izleyebilirsiniz.