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Giriş Tarihi: 29.6.2024 21:55

Almanya'nın rakibi Danimarka | EURO 2024

Almanya’nın rakibi Danimarka | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Almanya-Danimarka maçını haberimizen CANLI olarak takip edebilirsiniz...

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Almanya-Danimarka maçını haberimizen CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Almanya 0-0 Danimarka | İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, Gündogan, Musiala, Havertz.

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya ve Danimarka karşılaşması saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı TRT 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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Almanya'nın rakibi Danimarka | EURO 2024
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