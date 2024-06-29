Dikkat! Çok faullü oynuyorlar

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Milli Takımımız, salı günü Avusturya ile son 16 turunda çeyrek finale yükselebilmek adına sahaya ayak basacak. Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan lider çıkan Ralf Rangnick'in başında olduğu Avusturya Milli Takımı'nı SABAH Spor
analiz etti.
TURNUVADA
oynadığı 3 maçta rakiplerini 6 kez avlayan Avusturya, grupların en çok gol atan ikinci takımı konumunda.
BASKI
ve pres gücünü iyi kullanan Rangnick'in öğrencileri, maç başı top çalma (20.3) değeriyle şampiyonanın en iyi takımı oldu. Seiwald (mb.4.3) ve Posch (3.7) bu konuda takımın en iyileri olarak sivrildi.
PAS
arasında da farkını gösteren Avusturya, maç başı 9.7'lik karneye sahip. Bu değeriyle turnuvadaki 24 takım arasında 3 numaraya yerleşti.
BİTİRİCİLİK
bakımından turnuvanın en iyi takımı oldular. Yakaladıkları pozisyonlarda %20'lik bir başarı sağlayan Avusturya, bu karnesiyle zirvede yer aldı.
ATTIKLARI
6 golün 2'sini kafayla ağlara yollayan Avusturya'da 1.90'lık Marko Arnautovic 2 golle etkinliğini gösterdi.
MAÇ
başı 16.3, toplamda da 49 faul yapan Avusturya, şampiyonanın ilk sırasında yer alıyor. Rakiplerini böyle durdurmayı deneyen takım, toplamda 10 sarı kart gördü.
26.8 YAŞ
ortalaması bulunan takımın en tecrübeli ve tehlikeli ismi; Marcel Sabitzer
. Stoper Kevin Danso
ise defansın bel kemiği durumunda.