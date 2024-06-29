Dikkat! Çok faullü oynuyorlar

Milli Takımımız, salı günü Avusturya ile son 16 turunda çeyrek finale yükselebilmek adına sahaya ayak basacak. Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan lider çıkan Ralf Rangnick'in başında olduğu Avusturya Milli Takımı'nıanaliz etti.oynadığı 3 maçta rakiplerini 6 kez avlayan Avusturya, grupların en çok gol atan ikinci takımı konumunda.ve pres gücünü iyi kullanan Rangnick'in öğrencileri, maç başı top çalma (20.3) değeriyle şampiyonanın en iyi takımı oldu.arasında da farkını gösteren Avusturya, maç başı 9.7'lik karneye sahip.bakımından turnuvanın en iyi takımı oldular. Yakaladıkları pozisyonlarda %20'lik bir başarı sağlayan Avusturya, bu karnesiyle zirvede yer aldı.6 golün 2'sini kafayla ağlara yollayan Avusturya'da 1.90'lık Marko Arnautovic 2 golle etkinliğini gösterdi.başı 16.3, toplamda da 49 faul yapan Avusturya, şampiyonanın ilk sırasında yer alıyor. Rakiplerini böyle durdurmayı deneyen takım, toplamda 10 sarı kart gördü.ortalaması bulunan takımın en tecrübeli ve tehlikeli ismi;. Stoperise defansın bel kemiği durumunda.