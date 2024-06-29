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Giriş Tarihi: 29.6.2024 18:56

İsviçre'nin rakibi İtalya | EURO 2024

İsviçre’nin rakibi İtalya | EURO 2024

Euro 2024'te heyecan devam ediyor... Son 16 turunda İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşıyor. İki takım çeyrek final bileti için sahaya çıktı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği İsviçre-İtalya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Euro 2024'te heyecan devam ediyor... Son 16 turunda İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşıyor. İki takım çeyrek final bileti için sahaya çıktı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği İsviçre-İtalya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

İsviçre 0-0 İtalya | İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer; Schar, Akanji, Rodríguez; Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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İsviçre'nin rakibi İtalya | EURO 2024
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