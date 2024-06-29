İsviçre’nin rakibi İtalya | EURO 2024

Euro 2024'te heyecan devam ediyor... Son 16 turunda İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşıyor. İki takım çeyrek final bileti için sahaya çıktı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği İsviçre-İtalya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

İsviçre 0-0 İtalya | İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer; Schar, Akanji, Rodríguez; Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.