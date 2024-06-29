SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a ABD’li orta saha: Tanner Tessmann

Beşiktaş, önce stopere Gabriel Paulista'yı ardından hücuma da flaş bir şekilde Rafa Silva'yı alarak iki oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş, orta saha için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kartal'ın gündemine gelen ve girişimlere başlanılan oyuncu ise Tanner Tessmann oldu. Geçen sezon İtalya Serie B'de Venezia forması giyen ABD'li futbolcuyu yönetim danışmanı Brad Friedel'ın tavsiye ettiği ve hem teknik heyet hem de yönetimden olumlu yanıt aldığı kaydedildi.

Bunun üzerine futbolcunun kulübüyle temasa geçildi. 22 yaşındaki orta saha hem ön libero hem de merkezde forma giyerken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İnter ve Torino'nun da ilgilendiği ve 7 milyon Euro piyasa değeri olan Tessmann için sıkı çalışma yürütülüyor. Başarılı isim, İnter'de orta sahadaki kalabalık oyuncu grubundan dolayı düzenli forma giyebileceği bir yere transfer olmaya daha olumlu yaklaşıyor.

TANNER TESSMANN KİMDİR?

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tessmann, geçen sezon 42 maçta forma giyerken 7 gol attı, 3 de asist yaptı. İtalyan ekibinin yanı sıra ABD'de FC Dallas ve North Texsas SC'de oynadı. ABD Milli Takımı'yla da iki maça çıkan Tessman'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında...