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Giriş Tarihi: 29.6.2024 16:33

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst haber gönderdi

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst haber gönderdi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra mutluluğu bulamayan Hollandalı golcü Wout Weghorst, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a haber gönderdi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra mutluluğu bulamayan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Kartal Yuvası'na sinyali çaktı. Hoffenheim'da mutsuz olduğu belirtilen Wout Weghorst, Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Siyah-Beyazlı kulübün Hollandalı oyuncuyu değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında...

TALEPLERİ DİNLENECEK
Yarım sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst oynadığı futbolla attığı gollerle Beşiktaş taraftarlarında iz bırakmıştı. Weghorst ile ilerleyen günlerde görüşme yapacak olan Beşiktaşlı kurmaylar Hollandalı yıldızın taleplerini dinleyecek. Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, bu mücadelelerde 9 gol atıp 4 asist kaydetti. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst haber gönderdi
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