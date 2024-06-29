SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko teklifi kabul etti, gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sport Mediaset'te yer alan habere göre Hırvatistan Ligi temsilcisi Hajduk Split, Edin Dzeko'yu radarına aldı.

Kulüp, Bosnalı golcü için harekete geçti. Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ve kulübün sportif direktörü Nikola Kalinic, Dzeko ile masaya oturdu. Edin Dzeko, yapılan transfer teklifini kabul etti.

Haberde Dzeko'nun Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağladığı belirtildi. Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Edin Dzeko, 2023/24 sezonunda 46 maça çıktı. 38 yaşındaki santrfor 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.