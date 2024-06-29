SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan yalanlaması

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok yıldız futbolcu ile adı geçen Sarı-Kırmızılılar, iddialar hakkında açıklama yaptı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'da yürütülen transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Hatipoğlu, Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın transferi konusunda çıkan iddialara cevap verdi.

"İLKAY GÜNDEMİMİZDE YOK"

İbrahim Hatipoğlu, "Sağ bek ve orta saha transferlerine yoğunlaştık... Medyada yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan. Kesin olarak transfer gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Barcelona ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan geride kalan sezonda Katalan ekibiyle 51 maçta 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki futbolcu EURO 2024'te kaptan olarak sahaya çıktığı Almanya Milli Takımı ile fırtına gibi esiyor. Turnuvanın açılış maçı olan İskoçya karşılaşmasında bir asistle oynayan İlkay, takımının gruptan çıkmayı garantilediği Macaristan mücüdelesinde ise 1 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu oldu.

