SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sağ beke Guela Doue hamlesi

Transfer çalışmalarında sağ bek pozisyonuna öncelik veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslan, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi. Haberde; Doue'nin teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu kaydedilirken Galatasaray'ın Rennes ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip transferi açıklamaya hazırlandığı kaydedildi.

24 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkan Guela Doue, bu maçlarda 4 asist kaytkısı yapmayı başardı. Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu Guela Doue, Rennes takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sezon boyunca 35 maçta yer alan Doue, gol kaydedemeseler de takım arkadaşlarına dört asist yapma başarısı gösterdi.

Ayrıca, sağ açık pozisyonunda da görev alabilen bu yetenekli oyuncu, takımın çeşitliliğine büyük katkıda bulunuyor. Doue, bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ile birlikte dört maça çıktı ve takımının play-off'lara yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak takım, burada güçlü rakip Milan'a karşı elenmekten kurtulamadı. Buna karşın Doue'nin performansı göz doldurdu. Doue, milli takımda da iki maça çıkma şansı buldu ve bu maçlarda bir gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlendi. (Ajans 1905)