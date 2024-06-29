Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Oğuz Aydın hamlesi! Başkan resmen açıkladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Galatasaray'ın gündemindeki Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.

Kara Kartal, sarı-kırmızılıların da kadrosuna katmak istediği Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın için devreye girdi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlıların milli futbolcu için teklif yaptığını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI, GALATASARAY İLE DE GÖRÜŞTÜK"



A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüştük.

Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor.

Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz'u transfer eder." ifadelerini kullandı.

