EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... (canlı)

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere ile turnuvanın sürpriz takımlarından ve E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Slovakya karşılaşıyor. Maçta ilk yarı sona erdi. Maçta ilk gol geldi...
GOL: 25' Schranz
Slovakya'nın golcüsü Schranz, 4. maçında 3. golünü kaydetti.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.