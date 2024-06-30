Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... (canlı)
Giriş Tarihi: 30.6.2024 19:23 Son Güncelleme: 30.6.2024 19:54

EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... (canlı)

EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... canlı

EURO 2024'te son 16 turunda heyecan devam ediyor. Gösterdiği performansla eleştiriler alan İngiltere, turnuvanın sürpriz takımlarından Slovakya ile karşılaşıyor. Zorlu maçı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetiyor. Maçta ilk gol geldi. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere ile turnuvanın sürpriz takımlarından ve E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Slovakya karşılaşıyor. Maçta ilk yarı sona erdi. Maçta ilk gol geldi...

CANLI SKOR: İNGİLTERE 0-1 SLOVAKYA (CANLI)

GOL: 25' Schranz

Slovakya'nın golcüsü Schranz, 4. maçında 3. golünü kaydetti.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.

ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... (canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA