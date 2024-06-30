EURO 2024 - İngiltere - Slovakya | Maçta şok gol... (canlı)

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere ile turnuvanın sürpriz takımlarından ve E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Slovakya karşılaşıyor. Maçta ilk yarı sona erdi. Maçta ilk gol geldi...