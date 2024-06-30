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Giriş Tarihi: 30.6.2024 22:11 Son Güncelleme: 30.6.2024 22:53

EURO 2024 | İspanya - Gürcistan | Tempolu maçta beraberlik golü... (CANLI)

EURO 2024 | İspanya - Gürcistan | Tempolu maçta beraberlik golü... CANLI

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci maçında İspanya ile tarihinde ilk kez bir turnuvaya katılan Gürcistan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak. Maçta ilk yarı sona erdi.

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci maçında turnuvanın favori takımlarından İspanya ile tarihinde ilk kez bir turnuvaya katılan Gürcistan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak. Maçta ilk yarı sona erdi.

CANLI SKOR: İSPANYA 1-1 GÜRCİSTAN (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)

GOL: 17' Le Normand (Kendi kalesine), 39' Rodri

İLK YARININ İSTATİSTİKLERİ

Topa Sahip Olma %74 - %26

Gol Girişimi 16/1

Kaleyi Bulan Şut 6/0

Korner 9/1

Ofsayt 2/0

Kaleci Kurtarışları 0/5

Toplam Pas 437/121

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

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EURO 2024 | İspanya - Gürcistan | Tempolu maçta beraberlik golü... (CANLI)
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