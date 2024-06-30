EURO 2024 | İspanya - Gürcistan | Tempolu maçta beraberlik golü... (CANLI)

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci maçında turnuvanın favori takımlarından İspanya ile tarihinde ilk kez bir turnuvaya katılan Gürcistan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak. Maçta ilk yarı sona erdi.
GOL: 17' Le Normand (Kendi kalesine), 39' Rodri
İLK YARININ İSTATİSTİKLERİ
Topa Sahip Olma %74 - %26
Gol Girişimi 16/1
Kaleyi Bulan Şut 6/0
Korner 9/1
Ofsayt 2/0
Kaleci Kurtarışları 0/5
Toplam Pas 437/121
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.