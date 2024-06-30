EURO 2024 | İspanya - Gürcistan | Tempolu maçta beraberlik golü... (CANLI)

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci maçında turnuvanın favori takımlarından İspanya ile tarihinde ilk kez bir turnuvaya katılan Gürcistan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak. Maçta ilk yarı sona erdi.