İspanyol basınından Arda Güler için flaş sözler: "Bacaklarını güçlendirmesi gerekiyor"

"BACAKLARINI MUTLAKA KUVVETLENDİRMESİ GEREKİYOR"

"Arda Güler'in bacaklarını mutlaka kuvvetlendirmesi gerekiyor. Çünkü futbol bunu talep ediyor. Ancak böyle bir vücuda kilolarca kas yüklemek doğru bir şey mi? Değil, bu bir hata olur. Arda'nın kaslarının ne kadar geliştirirseniz geliştirin bu problemi çözmeyecek."

"FUTBOLDA OLGUNLUĞA ERİŞEBİLMESİ İÇİN MUTLAKA REKABETE İHTİYACI VAR"

"Şu seviyede Real Madrid, Arda Güler için uygun bir yer değil. Arda'nın futbolda olgunluğa erişebilmesi için mutlaka ve mutlaka rekabete ihtiyacı var ve çok fazla da talibi var. Bu sezon aldığı birkaç dakikada harika işler çıkardı ama Real Madrid zaten şampiyondu. İş Şampiyonlar Ligi'ne gelince ise kenardaydı"