İspanyol basınından Arda Güler için flaş sözler: "Bacaklarını güçlendirmesi gerekiyor"

EURO 2024'ün en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Arda Güler hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir yazı kaleme alındı. İspanyol El Pais'te Jorge Valdano imzasıyla yayınlanan yazıda, milli yıldızımız için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
İşte o yazıda öne çıkan kısımlar:
"BU KADAR YÜKLENMEK NE KADAR DOĞRU?"
"Arda Güler hızlı düşünüyor, iyi düşünüyor. Topla birlikte gelişiyor, sentez yapıyor ve oyuna tehlike katıyor. Nereye bakıyorsa top oraya gidiyor. Türkiye'yi çılgına çeviren bu yetenek Real Madrid taraftarlarınca da sahiplenildi. Ancak traftarlar farklı oyuncular sever. Blim Arda Güler'in halen üst düzey ve sürekli futbol oynayabilmek için yetersiz bir vücuda sahip olduğunu söylüyor. Sadece o da değil zihinsel olarak gelişmeye ve yaş bakımından da olgunlaşmaya ihtiyacı var."
"BACAKLARINI MUTLAKA KUVVETLENDİRMESİ GEREKİYOR"
"Arda Güler'in bacaklarını mutlaka kuvvetlendirmesi gerekiyor. Çünkü futbol bunu talep ediyor. Ancak böyle bir vücuda kilolarca kas yüklemek doğru bir şey mi? Değil, bu bir hata olur. Arda'nın kaslarının ne kadar geliştirirseniz geliştirin bu problemi çözmeyecek."
"FUTBOLDA OLGUNLUĞA ERİŞEBİLMESİ İÇİN MUTLAKA REKABETE İHTİYACI VAR"
"Şu seviyede Real Madrid, Arda Güler için uygun bir yer değil. Arda'nın futbolda olgunluğa erişebilmesi için mutlaka ve mutlaka rekabete ihtiyacı var ve çok fazla da talibi var. Bu sezon aldığı birkaç dakikada harika işler çıkardı ama Real Madrid zaten şampiyondu. İş Şampiyonlar Ligi'ne gelince ise kenardaydı"