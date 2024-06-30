Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille’e veda etti

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşadı. Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Yusuf, organizasyonda şu ana dek 2 maçta şans buldu.