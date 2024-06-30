SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’dan Cenk Özkaçar atağı

Transfer sezonunda çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un kurmayları, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı. Cenk Özkaçar, geride kalan sezon Valencia forması ile toplam 25 resmi maça çıktı. Genç stoper söz konusu müsabakalarda 1 asistlik performans sergiledi. Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkaçar'ın piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR TAKİBE ALDI

Valencia'nın 23 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar, Fırtına'nın gündemine girdi. Savunma hattına mutlaka yerli takviyesi yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililer'de, Cenk hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapıyor. A Milli Takım'a düzenli çağrılan fakat EURO 2024'te geniş kadrodan elenen Cenk'in, Valencia ile 2028'e kadar kontratı var.



Geçen sezon La Liga'da düzenli süre bulamayan Cenk, 23 maçta 1595 dakika görev almıştı. Cenk'in yanı sıra Rizespor'un 23 yaşındaki kaptanı Emirhan Topçu konusunda ciddi şekilde girişimler sürüyor. Ayrıca TFF'nin uygulayacağı mavi kart kararına göre gurbetçi oyuncu Eray Cömert de takipte... (Fanatik)