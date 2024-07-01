Eyüpspor, Umut Meraş’ı kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren milli oyuncu Umut Meraş ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Beşiktaş'tan Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Meraş'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

UMUT MERAŞ: ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERECEĞİM

Çok mutlu olduğunu ifade eden Umut Meraş ise şöyle konuştu:

"Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olmuş Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara."