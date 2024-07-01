Galatasaray Michy Batshuayi’yi açıkladı

Galatasaray İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'yi yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar sosyal medyadan yayınladığı videoyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu ve binlerce taraftar paylaşım yaptı.

Açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.