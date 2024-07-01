Jude Bellingham’dan çirkin hareket!

KANE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

Uzatmalara giden mücadelenin 91. dakikasında Harry Kane topu ağlara göndererek İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu. İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

BELLINGHAM'DAN ÇİRKİN HAREKET

İngiltere'nin ilk golünü kaydeden Jude Bellingham golün sevincini yaşarken Slovakya yedek kulübesine doğru cinsel organını işaret eden bir hareket yaptı.

Zorlu maçın ardından gelen tepkiler sonrasında ise Bellingham şu açıklamayı yaptı: "Kendi arkadaşlarıma yönelik bir şakaydı. Slovakya Milli Takımı'nın bu geceki oyununa saygı duymaktan başka bir şey yapmadım"

'PAHALIYA MAL OLABİLİR'

İngiliz The Athletic ise İngilizleri şoke edecek haberi verdi. Gerçek şu ki böyle bir "şaka hareketi" yıldız oyuncuya pahalıya mal olabilir.

CEZA ALMASI GÜNDEMDE

The Athletic'in haberine göre; İngiliz yıldız Slovakya karşısında İngiltere adına attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılma riskiyle karşı karşıya. 20 yaşındaki oyuncu daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada işaretinin kendisini izleyen arkadaşlarına yönelik bir 'takım içi şaka' olduğunu iddia etti ancak Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından disiplin cezasına çarptırılabilir."